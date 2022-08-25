Süper Lig 'de başarı hedefleyen ve 3 haftada 2 galibiyet alan Galatasaray yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder için harekete geçen Aslan Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturacak.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından en az 3 transfere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

Okan Buruk transfere dair şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var."

DÜŞÜNÜLMEYENLERLE VEDALAŞILDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerle sözleşme imzalanmadı. Aytaç Kara ve Mbaye Diagne ile görüşen kurmaylar, tecrübeli isimlerin sözleşmesini feshetti. Alpaslan Öztürk sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralandı. Charleroi, Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Olimpiu Morutan tecrübe kazanması adına satın alma opsiyonuyla birlikte Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Mostafa Mohamed için satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle Galatasaray'la el sıkıştı. La Liga temsilcisi Sevilla, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.

KAAN AYHAN İÇİN 5 MİLYON EURO

Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi. Kaan için Sassuolo’ya yeni bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılıların, 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtildi.

CENGİZ İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Yine Marsilya’da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor.

CENGİZ'İ OYUNDAN ÇIKARDI

Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti. Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı.

3 İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ile ise önümüzdeki günlerde yolların ayrılması bekleniyor. Olası Kaan transferi ve eldekiler nedeniyle yabancı bir stoper düşünülmezken, Buruk’un Emin Bayram ve Metehan Baltacı gibi gençlere güvendiği belirtiliyor.