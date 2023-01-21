Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 'da kurmaylar kadro kalitesini korumak adına flaş bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı idareciler, Okan Buruk'un gözdesi haline gelen iki oyuncuyla ilgili gelen teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızına 15 milyon euroluk transfer teklifi geldi.

OĞULCAN KİRALANDI!

Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemine oldukça sakin girdi. Galatasaray'da sadece Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'dan geri döndü. Giresunspor'la kiralık sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki santrfor, Spor Toto 1. Lig ekibi Pendikspor'a kiralandı.









GÜNDEMDE BOOMEN VAR

Galatasaray'ın orta saha transferi doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Branco van den Boomen. Sarı-Kırmızılılar, bonserviste indirime gitmeyen Toulouse'a, "Temmuzda bedavaya alırız" resti çekse de Hollandalı futbolcunun aciliyeti nedeniyle temaslar yeniden başlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı çok istediğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.

ICARDI MÜJDEYİ VERDİ!

Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro İcardi, 5 gol-4 asistlik performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi, Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazarlıklarda en önemli kozu Icardi olacak. Yıldız oyuncunun, G.Saray'da çok mutlu olduğu ve PSG tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı.





RAKİP ANTALYASPOR

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde bugün sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ise ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Antalyaspor karşısında sarı kart gördükleri taktirde bir sonraki maç olan Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

PAOK'LA ANLAŞAMADI

Galatasaray, performansı yeterli bulunmayan, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan Haris Seferovic ile ara transferde yolları ayırmaya karar verdi. İlk olarak PAOK'la görüşen ancak ücret konusunda anlaşamayan İsviçreli'ye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un ardından Başakşehir talip oldu.





İlgili Haberler Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer yarışı! O isim için devredeler

BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Çocuklarının okulu ve eşinin İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle Başakşehir'e sıcak bakan tecrübeli forvetin menajeri, Turuncu Lacivertli ekiple görüşmelere başladı. İki kulübün anlaşması halinde Seferovic'in kısa süre içerisinde resmen Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

NELSSON VE BOEY SATILMIYOR

Ara transfer döneminin başlamasının ardından G.Saray Yönetimi çalışmalarına start verirken, sezon başından itibaren ortaya koyduğu perfomansla alkış alan ve birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Sacha Boey ve Nelsson’u satmama kararı aldı.





SACHA BOEY'A TEKLİFLER GELDİ

Avrupa kulüplerinin gündeminde olan iki futbolcuyla ilgili yönetim son sözünü söyledi ve sarı-kırmızılılar idarecilerden her iki oyuncuya da vize çıkmadı. Portekiz’den Sporting Lizbon, İtalya’dan Udinese ve Fransa’dan Lyon’un radarında olan Sacha Boey için 7 ila 10 milyon euro arasında teklifler alan Cim-Bom’da Fransız bek için bu rakamlar hem çok düşük bulunurken, zamanlama açısından böyle bir satışın doğru olmadığı fikri ön plana çıktı. Yönetime göre Boey için yaz döneminde 20 milyon euronun üzerinde teklifler geleceği öngörülüyor.

22 yaşındaki Fransız sağ bek bu sezon Galatasaray'da 17 müsabakada forma şansı buldu. Sacha Boey bu süreçte 2 gol pası verdi. Genç oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

SEVILLA'DAN 15 MİLYON EURO

Yine İtalyan ve İngiliz takımlarının mercek altına aldığı, Sevilla’nın ise 15 milyon euro teklif ettiği Nelsson’un da ocak döneminde satışı planlanmıyor. Yönetim oyuncunun çıkış maddesi olan 25 milyon euronun altına da asla inmeme kararı aldı.

Danimarkalı savunmacı bu sezon Galatasaray'da 20 müsabakada oynadı ve rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.