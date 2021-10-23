Aslan'ın rotası yeniden Süper Lig'e döndü. Avrupa Ligi'nde haftayı Lokomotiv Moskova galibiyetiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar'da gözler pazartesi günkü Beşiktaş derbisine çevrildi. Vodafone Park'taki maçta, Lokomotiv deplasmanına yedek başlayan ve oyuna girdikten sonra karşılaşmanın kaderini değiştiren Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Aslan'ın hocası Fatih Terim, bir önceki Konyaspor sınavından farklı olarak çift forvetli düzeni de kullanmayacak. Mohamed'in yine ileri uçta şans bulacağı, kenarlarda Kerem ile Morutan'ın, orta alanda da Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünün yer alacağı öğrenildi.

Beklenen ikili buluşuyor

Savunma hattında da Boey'nin iyileşmesine rağmen radikal bir değişim beklenmiyor. Son haftalarda form grafiğini yükselten Yedlin sağ bekte başlayacak. Solda Aanholt ile Ömer Bayram arasında bir tercih yapılacak. Avrupa'da birlikte müthiş işler çıkaran, ancak Brezilyalı oyuncunun cezası nedeniyle ligde bir türlü bir araya gelemeyen Marcao - Nelsson ikilisi de Beşiktaş derbisiyle beraber tandemi oluşturacak.

Kerem'e tam not!

Morutan'ın nefis pasını gole çevirerek Galatasaray 'a Moskova'da 3 puan kazandıran Kerem'in performansı, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından tam not aldı. Genç yeteneğin talipleri her geçen hafta artıyor.