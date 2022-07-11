Galatasaray ’ın Sergio Oliveria’nın ardından orta sahaya Idrissa Gueye ile William Carvalho’yu aynı anda transfer etme planının nedeni ortaya çıktı.

8 NUMARALARIN SIRRI

Cim-Bom’un yeni teknik patronu Okan Buruk’un, 4-3-3 veya 4-1-4-1 formasyonunda karar kaldığı, bu sistemler için de bir 6 numara ile iki 8 numaranın aynı anda sahaya sürülmesinin planlandığı belirtildi. Buruk’un, Gueye ve Carvalho’nun alınması durumunda Oliveira ve Gueye’yi 8 numara gibi oynatmak istediği, Carvalho’yu ise savunmanın önünde 6 numara olarak değerlendireceği bildirildi.









ERDEN TİMUR, FRANSA YOLCUSU

Galatasaray’ın mutlak kadrosuna katmak istediği Idrissa Gueye bugün tatilden dönüyor. Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu için Erden Timur’un Fransa’ya gideceği bildirildi. Futbolcunun, ekibiyle sözleşme uzatma konusunda masaya oturacağı, anlaşamaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yakabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, diğer taraftan da William Carvalho için şartları zorluyor. (Milliyet)



