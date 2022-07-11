Son dakika haberi - Galatasaray'da transfer sırrı! Erden Timur, Fransa yolcusu
Galatasaray’ın, Sergio Oliviera ile birlikte Idrissa Gueye ve William Carvalho ile de görüşmesinin nedeni belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kurmayların Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ettiği ve Erden Timur'un bu hafta Fransa'ya gideceği öğrenildi.
Galatasaray ’ın Sergio Oliveria’nın ardından orta sahaya Idrissa Gueye ile William Carvalho’yu aynı anda transfer etme planının nedeni ortaya çıktı.
8 NUMARALARIN SIRRI
Cim-Bom’un yeni teknik patronu Okan Buruk’un, 4-3-3 veya 4-1-4-1 formasyonunda karar kaldığı, bu sistemler için de bir 6 numara ile iki 8 numaranın aynı anda sahaya sürülmesinin planlandığı belirtildi. Buruk’un, Gueye ve Carvalho’nun alınması durumunda Oliveira ve Gueye’yi 8 numara gibi oynatmak istediği, Carvalho’yu ise savunmanın önünde 6 numara olarak değerlendireceği bildirildi.
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ERDEN TİMUR, FRANSA YOLCUSU
Galatasaray’ın mutlak kadrosuna katmak istediği Idrissa Gueye bugün tatilden dönüyor. Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu için Erden Timur’un Fransa’ya gideceği bildirildi. Futbolcunun, ekibiyle sözleşme uzatma konusunda masaya oturacağı, anlaşamaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yakabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, diğer taraftan da William Carvalho için şartları zorluyor. (Milliyet)