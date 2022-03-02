Fatih Terim sonrası sürpriz bir şekilde Galatasaray 'ın başına getirilen Guardiola'nın eski yardımcılarından Domenec Torrent, fırtınalı günleri geride bırakmayı başardı. Üst üste 3 mağlubiyetle topun ağzına gelen ve yerine yeni hoca bakılan İspanyol teknik adam, Alanyaspor ve Kayserispor beraberlikleriyle kredisini uzatırken, Göztepe ve Rize galibiyetleriyle koltuğunu kurtardı. Oynattığı oyun ve takımda yükselttiği fizik kondisyonla güven kazanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, sadece kendini kurtarmakla kalmadı, Galatasaray'ı da ateş hattından uzaklaştırdı. Böylece Başkan Burak Elmas da ibrasızlık ve erken seçim baskısı altında gireceği kongre öncesi rahat bir nefes aldı.

Zorlu bir viraj daha

Ancak Torrent'i yine zorlu bir viraj daha bekliyor. Üst üste Konyaspor ve Barcelona deplasmanları, ardından içerideki Beşiktaş derbisi ve Barça rövanşı, Domenec Torrent'in kader sınavları olabilir. Kritik maçlar öncesi en sevindirici gelişme ise takımda hiçbir sakat oyuncu bulunmaması.







