Orta sahasını sil baştan değiştiren Galatasaray , yeni yıldızı Lucas Torreira'yı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun bonservisi konusunda Arsenal'le anlaşma sağladı. İngiliz kulübü, 26 yaşındaki oyuncuya anlaşmayı ve Galatasaray'a gitmesi gerektiğini iletti. Hatta dün akşam Güney Amerikalı yıldızın Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu, ancak transfer ilk etapta rötar yaptı. FANATİK'in ulaştığı Galatasaray yetkilileri ise süreçte olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Mutlu son çok yakın" ifadesini kullandı. Torreira'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gattuso kafa karıştırdı

İngiliz ve İtalyan haber kaynaklarına göre transferin gecikmesine yol açan tek detay, Torreira'nın son kararını vermek üzere biraz daha zaman talep etmesi. Çizme basınında, Valencia'nın hocası Gattuso'nun da Lucas Torreira transferini istediği, hatta oyuncuyla bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Haberlerde Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğu, ancak son teklifin oyuncu kanadında kafa karışıklığına yol açtığı belirtildi. Sarı- Kırmızılılar ise transferi duyuracak olan videonun hazırlıklarına bile başlamış durumda. Galatasaray Yönetimi, hafta sonuna kadar transferin resmileşmesini bekliyor.

Metin Karabaş