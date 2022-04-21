Sarı-Kırmızılı camiada tüm gözler yarın gerçekleşecek duruşmalı mahkemede olacak. 30 Nisan'da yapılması planlanan erken seçim hakkında tedbir kararı alınırken, yarın saat 11.00'de İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tedbire yapılan itiraz görüşülecek. Eğer mahkeme Galatasaray 'ı haklı görürse, normal prosedür işleyecek ve planlandığı gibi 30 Nisan'da Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında başkanlık yarışı gerçekleşecek. Ancak mahkeme, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusunu haklı görür ve tedbiri kaldırmazsa süreç farklı şekilde işleyecek.

Süreç yeniden başlayacak

Bu durumda ilk olarak Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmediği son genel kurulda alınan kararlar geçersiz olacak. Dolayısıyla hem Elmas'ın ibrasızlığı ortadan kalkacak hem de erken seçim iptal edilecek. Ancak Galatasaray'da önceki gün gerçekleşen ve tüm kurulların, hukukçuların ve başkan adaylarının, Burak Elmas önderliğinde yaptığı toplantıda radikal bir karar ortaya çıktı. Elmas, mahkemenin tedbiri kaldırmaması halinde, kendisinin istifa ederek kulübün önünü açacağını ve seçim sürecini yeniden başlatacağını söyledi.

Yeni adaylar da çıkabilir

Burak Elmas'ın kararını, başkan adaylarından Metin Öztürk, katıldığı iftar organizasyonunda açıklarken, diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da istifa beklentisi olduğunu açıkça dile getirdi. Ancak seçimin, Burak Elmas'ın istifasıyla olması durumunda listeler yeniden verilecek. Bu da farklı başkan adaylarının ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Galatasaray'ı yine hareketli günler bekliyor.

19 Haziran Cumartesi günü Burak Elmas'ı başkan seçen Galatasaray, tedbir kararı kalkarsa 30 Nisan Cumartesi, kalkmazsa büyük ihtimalle 28 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecek.