Galatasaray Süper Lig 'de 4. haftanın en önemli maçında Trabzonspor 'la deplasmanda karşılaşacak. Akyazı Stadı'nda oynanacak mücadele 21:45'te başlayacak. Sezonun ilk 3 haftası 2 galibiyet alan Okan Buruk takımı ile zorlu deplasmanda kazanarak rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

11 nerdeyse belli...

Ümraniyespor maçının ardından 2 gün izin yapan Galatasaray zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk Bordo-Mavili takım karşısında sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirledi.





İlgili Haberler Son dakika haberi! Süper Lig devinden Moussa Dembele bombası





Savunma hattı aynı!

Galatasaray'da kalede Muslera görev alacak. Sağ bek Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Aanholt'un yeri neredeyse garanti gibi. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Dubois'in Gaziantep FK maçında oynayabilecek duruma geleceği öğrenildi.

Mertens 11'de başlayacak

Sarı-Kırmızılı takımda orta sahada Ümraniyespor maçına girdikten sonra etkili oyunuyla dikkat çeken Mertens 11 başlayacak. Mertens'e Torreira ve Sergio Oliviera ikilisi eşlik edecek. Fredrik Midtsjo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre bu alanda Berkan Kutlu ve Emre Akbaba'ya şans vermesi bekleniyor.

İleri 3'lü değişmiyor

Okan Buruk Trabzonspor karşısında hücum hattında sağ da Yunus Akgün, sol da Kerem Aktürkoğlu ve forvette Seferovic'e şans verecek. Antalyaspor maçının ardından Ümraniyespor maçında da fileleri havalandıran ve 2 maçta 3 puanı 2 golle alan Gomis yedek kulübesinde başlayacak.

Yakup Çınar - Fanatik Özel