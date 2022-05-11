Galatasaray ’ın geçirdiği çalkantalı süreç oyuncuları huzursuz ediyor.

Sarı-kırmızıların kâbus gibi bir sezon geçirmesi ve önümüzdeki yıl Avrupa Kupaları’na katılamayacak olması nedeniyle birçok oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed gibi isimlerin, yeni sezonda Avrupa’nın üst düzey liglerine transfer olma hayalini taşıdıkları bildirildi.

NELSSON VE MARCAO ÜST DÜZEY TAKIMLARIN GÖZDESİ

Diğer taraftan hayal kırıklığı yaşayan Morutan’a da menajerinin kulüp aradığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansları sonrası Nelsson ve Marcao gibi isimler de üst düzey takımların gözdesi durumundalar. (Milliyet)