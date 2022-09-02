Galatasaray ’ın oyuncunun PSG’den aldığı 8.2 milyon euroluk net ücretin 3 milyon eurosunu ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fransız ekibiyle anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

Wanda Nara İstanbul'a gelmişti!

Geçtiğimiz günlerde Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İstanbul’a gelmiş, taraflar anlaşma sağlamıştı. Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur’un yönettiği operasyonda Galatasaray’ın, sözleşmeye, satın alma opsiyonunu da koydurmak istediği ve bu rakam için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

PSG 15 milyon Euro satınalma koymak istiyor

Satın alma opsiyonu için PSG’nin 15 milyon euro isteğine Galatasaray’ın ilk planda 8 milyon euroluk yanıt verdiği öğrenildi. Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, Instagram’da ‘Come to Galatasaray’ yorumlarını beğenmeye başladı. Bu durum, Icardi ve eşinin, sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğu anlamına geliyor.

Bu arada Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedildi.











