Galatasaray ’da, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu’nun durumu cumartesi günü netleşecek. Geçen haftaki Karagümrük maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu, cumartesi gününe dek antrenmanlara çıkmayıp tedavi olacak.

Cumartesi yapılacak idmanda kendini deneyecek olan Kerem, ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig ’de son 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak 6 puan toplayan Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 1.5 saat süren çalışmaya, sakatlıkları bulunan Feghouli, Muhammed ve Kerem katılmadı. (Hürriyet)