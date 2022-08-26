G.Saray'da yönetimin golcü konusundaki arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar 10 gün önce Gomis ile vedalaşma ihtimalini hesaba katarak biri yabancı biri de yerli olmak üzere 2 golcü almayı planlıyordu. Ancak 37 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki takımda kalmayı garantiledi. Bu gelişmelerin ardından 1 golcü alacak olan yönetimin hayalini kurduğu isim Mauro İcardi.

3 milyon Euro'yu galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray karşılayacak

Hürriyet'in haberine göre; PSG’in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yaptı. Galatasaray teklifi değiştirmezken sadece golcüye ödenecek rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı. Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara geçen hafta Galatasaray’ın opsiyonlardan biri olup olamayacağına karar vermek için İstanbul’a geldi. 2 gün boyunca kaldığı şehirde ünlü restonları, SPA’ları ve boğazı gezen Wanda Nara, İstanbul’a hayran kaldı.

Umut Bozok da ücrette indirime gitti

Şimdi 29 yaşındaki futbolcu için kritik tarih 31 Ağustos. Eğer Avrupa’da Transfer tahtasının kapanacağı bu tarihte İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onanıyla Galatasaray, Icardi için opsiyonlardan biri olacak. Galatasaray’ın Icardi’yi beklerken hazırda tuttuğu isimlerden Lorient’lı Umut Bozok’un transferini bitirme noktasına getirdi. 17 milyon TL teklif edilen geçen yılın Süper Lig gol kralı istediği ücreti 22 milyon TL bandına düşürdü. Icardi olmazsa sarı kırmızılıların Umut Bozok’a imza attırması bekleniyor