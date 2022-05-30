Burak Elmas'ın ibra edilmemesi, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan seçimin iptali ve ardından Haziran ayında yapılacak seçimler Galatasaray 'da kaos ortamı yarattı. Sarı-kırmızılılarda hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin devam ettiği süreçte Emre Akbaba flaş bir karar aldı. Tecrübeli orta sahanın bu kararına MİLLİYET ulaştı. İşte ayrıntılar...

AĞIR SAKATLIKLAR KARİYERİNİ ETKİLEDİ

Galatasaray’a 2018’de 4 milyon euroya büyük umutlarla transfer olan Emre Akbaba ilk döneminde iyi performans sergilemiş ama daha sonra geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle katkı verememişti. Buna rağmen geçen sezon başında 3 senelik yeni kontrat yapılan Emre Akbaba sürpriz şekilde Alanyaspor ’a kiralanmıştı.

Emre Akbaba, 2018’den bu yana Galatasaray’da 73 resmi maça çıktı, 14 gol atıp 8 asist yaptı. 2019’daki Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında Emre Akbaba da kadrodaydı.

KAOS ORTAMINDAN ÇEKİNİYOR

Emre Akbaba’nın geri dönüşü için ilginç bir durum ortaya çıktı. Kiralık olarak gittiği Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçirip lig ve kupada 13 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki oyuncu kaos ortamından çekiniyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray ile 3 yıllık yeni kontrat yaptıktan sonra Alanyaspor’a kiralanan 30 yaşındaki orta sahanın taraftar baskısı ve sosyal medya tepkisinden dolayı geri dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Alanyaspor yönetiminin kulüpte kalmak isteyen Emre Akbaba’nın bonservisini almak için Galatasaray’daki seçimleri beklediği belirtildi.

ALANYA'DA KALMAK İSTİYOR

Emre’nin ayrıca Alanya’da mutlu olduğu ve kulüple artık özdeşleştiği kaydedildi. Bu zamana kadar Alanyaspor’da 188 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen isimlerinden olan deneyimli yıldız, 67 gol attı, 32 asist yaptı. Emre, Akdeniz ekibinin tarihindeki en golcü futbolcu konumunda. (Skorer)