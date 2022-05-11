Galatasaray ’da seçim takvimi günden güne ilerlerken, en çok tartışma konusu olan Teknik Direktör Domenec Torrent’in durumu artık belli olmaya başladı. Katalan çalıştırıcı, son basın toplantısında, bir yıl daha sözleşmesi bulunduğunu dile getirse de, kimse onunla devam etmek istemiyor.

BAŞKAN ELMAS RADİKAL BİR HAZIRLIK İÇİNDE

Bununla birlikte, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, Torrent konusunda radikal bir hazırlık içinde olduğu ortaya çıktı. 11 Haziran’daki seçimde aday olması yönünde çevresinden yapılan baskıya rağmen kararını henüz vermeyen Elmas’ın da Katalan teknik adamla devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

BEDELİNİ ÖDEYECEK

Elmas’ın Torrent’i büyük bir hata olarak gördüğü ve bunun bedelini de ödemeye hazır olduğu bildirildi. Seçime girme konusunu değerlendiren Elmas’ın, yarışa girip kazanması durumunda Torrent’in bundan sonra için alacağı rakamı üstlenmeyi göze aldığı belirtildi. Bu konuda yönetimden bazı isimlerin de destek vermeye hazır olduklarını ilettikleri dile getirildi.

EKİBİYLE BERABER KULÜBE MALİYETİ 2.1 MİLYON EURO

Elmas’ın, seçime girmemesi halinde ise Torrent konusunu yeni yönetime bırakacağı belirtildi. Ancak mevcut iki aday Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk de, Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmediklerini, genel kurul üyelerine aktarmışlardı. 59 yaşındaki teknik adamın, ekibiyle beraber sarı-kırmızılılara önümüzdeki sezon için maliyetinin 2.1 milyon euro olacağı ortaya çıkmıştı. (Milliyet)