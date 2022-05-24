Galatasaray ’daki geleceği belirsiz olan Teknik Direktör Domenec Torrent’in yeni sezonla ilgili raporunda mutlaka bir forvet alınmasını istediği öğrenildi.

Golcü talebi!

Gomis, Muhammed ve Diagne’nin sözleşmesinin devam etmesine rağmen forvet takviyesi isteyen Katalan teknik adamın bu konuyla ilgili ön çalışmalara başladığı ve bir liste de hazırladığı belirtildi. Torrent’in, Gomis ile Muhammed’in performansını yeterli bulmadığı, Diagne’nin ise ağır sakatlıktan çıkmasının handikapları üzerinde durdugu öğrenildi.

59 yaşındaki Katalan teknik adamın yine pas oyununda da kendilerine katkı sunacak, defansif yönü iyi olan bir kesici 6 numara takviyesini de zorunlu olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların teknik patronunun asıl güvencesi, kiralıktan dönecekler...

Sezonu Adana Demirspor’da geçiren Yunus Akgün’den çok ümitli olan Torrent’in genç futbolcuyu büyük potansiyel olarak gördüğü belirtildi. Torrent’in yine Alanyaspor ’da kiralık olarak forma giymiş olan Emre Akbaba’nın da kendilerine büyük katkı vereceğini beklediği bildirildi.

Babel’in umudu var

Kontratı sona eren Ryan Babel’in kalmak için umudu var. 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bu nedenle 11 Haziran’daki seçimleri bekleme kararı aldığı ve kararını buna göre vereceği belirtildi. Torrent’in bir sene daha takımda tutulmasını istediği Babel’in 3 sene için G.Saray’a faturası çok ağır oldu. Hollandalı oyuncuya senelik 2.5 milyon euro net garanti ücret ödenirken, toplamda 2 milyon euro imza parası verilmişti.

Babel bu süreçte bonuslardan da yaklaşık 2 milyon euro kazandı. Böylece Babel’in Galatasaray’a 3 sene için maliyeti 11.5 milyon euroyu buldu. (Skorer)