Geçtiğimiz sezon Galatasaray NEF’te gösterdiği performansla kısa sürede takım ve taraftarla aidiyet kurmayı başaran Dee Bost, 2022-23 sezonunda da Galatasaray‘ın önemli silahlarından biri olarak öne çıkıyor.









FRANSIZLAR YAZDI!

Ancak bu birliktelik yakın gelecekte son bulabilir. Fransız L’Equipe’in haberine göre; yıldız oyuncu Dee Bost, EuroLeague ekiplerinden ASVEL’e transfer oluyor.

Galatasaray NEF’e transfer olmadan önce Fransa Ligi’nin güçlü ekibi Monaco’da iki dönem (2016-17, 2019-21) oynayan Dee Bost, 2021’de EuroCup şampiyonluğunda rol oynamıştı. Yıldız guard, şimdi Fransa Ligi’nin diğer favorisine katılmak üzere.









33 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 13.3 sayı – 5.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken Basketbol Süper Ligi’nde maç başına 11.1 sayı – 5.4 asist yapıyor.

Dee Bost, 2014-15 sezonunda ülkemizde Trabzonspor forması da giymişti. Tecrübeli guard, ayrıca EuroLeague’de Zielona Gora, Zalgiris Kaunas ve Khimki Moskova’da görev aldı.