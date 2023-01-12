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Son dakika haberi! Galatasaray'da Dee Bost depremi...

Galatasaray'da Dee Bost depremi yaşanıyor. L'Equipe'nin haberine göre ASVEL, Dee Bost'un transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

12 Ocak 2023, Perşembe 12:52 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Galatasaray'da Dee Bost depremi...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray NEF’te gösterdiği performansla kısa sürede takım ve taraftarla aidiyet kurmayı başaran Dee Bost, 2022-23 sezonunda da Galatasaray‘ın önemli silahlarından biri olarak öne çıkıyor.


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Ancak bu birliktelik yakın gelecekte son bulabilir. Fransız L’Equipe’in haberine göre; yıldız oyuncu Dee Bost, EuroLeague ekiplerinden ASVEL’e transfer oluyor.

Galatasaray Basketbol on Twitter: "𝑫𝒆𝒆 𝑩𝒐𝒔𝒕 🦁 https://t.co/uJrKbTx3Mh" / Twitter

Galatasaray NEF’e transfer olmadan önce Fransa Ligi’nin güçlü ekibi Monaco’da iki dönem (2016-17, 2019-21) oynayan Dee Bost, 2021’de EuroCup şampiyonluğunda rol oynamıştı. Yıldız guard, şimdi Fransa Ligi’nin diğer favorisine katılmak üzere.


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33 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 13.3 sayı – 5.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken Basketbol Süper Ligi’nde maç başına 11.1 sayı – 5.4 asist yapıyor.

Dee Bost, 2014-15 sezonunda ülkemizde Trabzonspor forması da giymişti. Tecrübeli guard, ayrıca EuroLeague’de Zielona Gora, Zalgiris Kaunas ve Khimki Moskova’da görev aldı.

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