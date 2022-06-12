Genel kurulun açılışını yapan Elmas, 5. sandıkta oyunu kullandı. Galatasaray Başkanı’nın, zarfını sandığa attığı sırada, kenarının yırtık olduğu, buradan da sarı listenin ortaya çıktığı görüldü. Bu durum sosyal medyada büyük tartışma yarattı, Elmas’ın oyunu Eşref Hamamcıoğlu için kullandığı şeklinde yorumlandı.

Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. Elmas, “Benim oyum sarı-kırmızı” ifadesini kullanması dikkat çekti. Elmas, ekibiyle birlikte hiçbir adaya destek vermediğini söyledi.

5. sandığın sayımı sırasında gerçekten de bir zarfta sarı, kırmızı liste ile beyaz bir kağıdın bir arada bulunduğu, üçünün ataşlarmış şekilde olduğu görüldü. Bu oy, sayım ekibi tarafından geçersiz sayıldı ve imha edildi. Burak Elmas, açılışta şu konuşmayı yaptı:

“Aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu zor günlerde sadece Galatasaray’ı düşünerek, son ana kadar bizlerle olan Galatasaraylılara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İki başkan adayımıza başarılar. Umarım çok başarılı olurlar. Umarım bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Onlara da ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum.” (Milliyet)