Süper Lig'de sezona büyük hedeflerle başlayan ve Okan Buruk yönetiminde 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray 'da transferlerin yanı sıra ayrılıklar da dikkat çekiyor. Buruk'un planları arasında bulunmayan yıldız futbolcu için Süper Lig ekibi, resmi teklif yaptığını açıkladı.

8 TRANSFER YAPILDI

Dursun Özbek yönetimi kadroya 8 önemli kazandırdı, ismi sarı-kırmızılı camiaya tekrar hava getirdi. Abdülkerim Bardakcı ile transfere start veren Galatasaray, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Dries Mertens'i kadrosuna dahil etti. Özellikle son gelen transferler Torreira ve Mertens, taraftarları ayağa kaldırdı.









TRABZON'DA GALATASARAY TARAFTARI OLMAYACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından en az 3 transfere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

Okan Buruk transfere dair şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var."









DÜŞÜNÜLMEYENLERLE VEDALAŞILDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerle sözleşme imzalanmadı. Aytaç Kara ve Mbaye Diagne ile görüşen kurmaylar, tecrübeli isimlerin sözleşmesini feshetti. Alpaslan Öztürk sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralandı. Charleroi, Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Olimpiu Morutan tecrübe kazanması adına satın alma opsiyonuyla birlikte Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Mostafa Mohamed için satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle Galatasaray'la el sıkıştı. La Liga temsilcisi Sevilla, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.

HAKAN KELEŞ'TEN TRANSFER CEVABI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten transfer açıklaması geldi.

Radyospor'a konuşan Hakan Keleş, 'Hamidou Traore, Partizan'la anlaştı mı?' sorusuna; "Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu, resmi imzalar attı. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Traore'den 700 bin Euro civarında bonservis ücreti kazanacağız. Kendisi, Giresunspor tarihinin en fazla bonservis kazandıran futbolcusu oldu" cevabını verdi.









"ÖMER BAYRAM İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Beşiktaşlı Ajdin Hasic ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram'ın transferi içinse Keleş, "Ajdin Hasic için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifimizi ilettik. Hasic beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Ömer Bayram için Galatasaray resmi teklif yaptık. Galatasaray'la aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Ömer Bayram'ı ikna etmek için çaba sarfediyor" dedi.

ÖMER BAYRAM'DAN SİTEM

Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı. Öte yandan Ömer Bayram'ın, kendisi hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından Twitter hesabından yaptığı beğeni de dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu istatistiklerinin paylaşıldığı gönderiye like atarken bunun bir sitem olduğu düşünüldü.