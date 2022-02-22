Galatasaray 'da yer yerinden oynayacak. Uzun süredir tartışmaların odağında olan Başkan Burak Elmas'ın genel kurul üyeleriyle yapacağı toplantının tarihi belli oldu.

Toplantı yarın saat 18.00'de...

Başkan Burak Elmas yarın saat 18.00'de 1000 üyenin katılacağı dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen fahiş ücretleri tek tek açıklayacak.

Yargıya taşınacak!

Milyonlarca Euro'nun haksız yere menajerlik yapmayan kişilere dahi ödendiği belirtiliyor. Başkan Burak Elmas ve yönetiminin kısa süre içinde konuyu yargıya da taşıması bekleniyor.

Son 3 yıl mercek altında!

Galatasaray'da son 3 yılda transferlere yaklaşık 120 milyon Euro harcandığı bu rakam dışında 30 milyon Euro'ya yakın meblanın menajerlere ödendiği ifade ediliyor.

Başkan isimleri tek tek açıklayacak!

Burak Elmas'ın düzenleyeceği bu toplantıda hangi futbolcu için hangi menajere ne kadar ücret ödendiği tek tek isimleriyle açıklanacak. Toplantının sarı-kırmızılı caimada büyük ses getireceği ve adaylığa hazırlanan bazı isimlerin sokağa dahi çıkamayacağı da belirtiliyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







