Gomis, sarı-kırmızılı camiada büyük beklentiye neden oldu. Bunun nedeni de; Fransız oyuncunun sarı-kırmızılılardaki mükemmel rakamları... Her maçta skora katkı yapan Gomis, Galatasaray formasıyla 42 maçta 32 gol attı, 6 asist yaptı. En son 2017-18 sezonunda Galatasaray’da görev yapan Gomis sonrasında gelen santrforlar ona hiç yaklaşamadı.

İstikrar yok

Gomis’in gidişinin ardından Kasımpaşa’da gol krallığına koşan Diagne’yi getiren Aslan, bir türlü randıman alamadı. Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara katılan Radamel Falcao, bir türlü istikrar yakalayamadı. Galatasaray’daki günlerinin çoğunluğunu sakatlıkla geçiren Kolombiyalı oyuncu, gönderilmek zorunda kaldı. Andone verimsiz, Adem Büyük yetersiz görüldü. Ve, arayış bugünlere getirdi.

Fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyen Bafetimbi Gomis, tam olarak hazır olmasının ancak Kayserispor maçıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Gomis’ten ilk sözler

Bafetimbi Gomis, Galatasaray’a olan aşkından döndüğünü söyledi, “Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum” dedi. beIN Sports’a konuşan Fransız golcü, “Şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım ancak şu an sorunları olan bir kulübe geliyorum. Bu benim için bir risk. Al Hilal’de kalıp konfor alanımda devam edebilirdim ama ben bunu tercih etmedim. Bunun tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçmek istedim” dedi.

‘Bu forma kutsal’

Bu formayı giymenin kutsal olduğunu dile getiren Gomis şöyle devam etti: “Galatasaray’da ikinci olsanız bile orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray’ın tek amacı vardır o da, birinci sıradır. İstanbul’a döndüğümüz zaman tüm arkadaşlarımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum. Galatasaray’da oyuncu olmak, saha dışında da kardeşlik gerektiriyor. Ben kahraman değilim. Burada herkesin bir rolü var ve o roller de tüm oyuncular için çok önemli.”

'Avrupa, pastanın üstünde kiraz'

UEFA Avrupa Ligi’nde henüz rakiplerinin belli olmadığını da dile getiren Bafetimbi Gomis, “Avrupa, pastanın üzerindeki bir kiraz gibidir. Galatasaray’ın da önceliği şu anda Avrupa olmalıdır. Orası bir vitrin... Avrupa kupasında iyi bir şekilde temsil edeceğiz. İlk geldiğimde Avrupa’dan Östersunds’a elendik. Yenildikten sonra bir takım olmayı öğrendik. Taraftarlar bize belki çok kızdı ama bu maçtan sonra takım olmayı öğrendik. O maç takım olmayı öğretti” ifadesini kullandı.

Pulgar ve Pena 11’de

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yeni transfer Erick Pulgar’ı Alanya deplasmanında oynatmayı planlıyor. Şilili futbulcuyu hemen sahayı sürmeyi düşünen İspanyol teknik adam, kalede ise İnaki Pena’ya şans verecek. Sarı-kırmızılılarda fiziksel olarak hazır durumda bulunmayan Gomis ile Semih Kaya ise kulübede olacak.