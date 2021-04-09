Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da Arda Turan'ın hafif bir sakatlık geçirdiği açıklandı.

Sarı Kırmızılı ekipten tecrübeli futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada, ''İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan’ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi.'' ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 3 gol, 2 asist kaydetti. Arda Turan'ın Karagümrük karşısında sahada olup olamayacağı maç saatinde belli olacak.

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