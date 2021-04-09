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Son dakika haberi: Galatasaray'da Arda Turan sakatlandı

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekip, Arda'nın sağ üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

09 Nisan 2021, Cuma 20:18 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Galatasaray'da Arda Turan sakatlandı

Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da Arda Turan'ın hafif bir sakatlık geçirdiği açıklandı.

Sarı Kırmızılı ekipten tecrübeli futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada, ''İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan’ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi.'' ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 3 gol, 2 asist kaydetti. Arda Turan'ın Karagümrük karşısında sahada olup olamayacağı maç saatinde belli olacak.

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