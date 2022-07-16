Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , üçüncü hazırlık maçında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşılaştı, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

'Kendisine başarılar diliyorum'

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mbaye Diagne ile yolların ayrıldığını duyurdu, Senegalli golcüye kariyerinde başarılar diledi ve ''Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi.'' dedi.

'Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz'

Tempolu bir oyun oynamak istediklerinin altını çizen Buruk, kazandıklarını için mutlu olduklarını belirtti ''Bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti. Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak.'' diye konuştu.









'Yakınlaştığımız oyuncular var'

Transfer çalışmalarını sürdüğünü ve her bölgede kaliteli oyunculara ihtiyaçları olduğunu dile getiren tecrübeli futbol adamı, ''Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız.'' diye konuştu.

'Daha güçlü döneceğine inanıyoruz'

Olimpiu Morutan'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağına dair sinyaller veren Buruk, Rumen kanat oyuncusunun oynamaya ihtiyacı olduğunu vurguladı, ''Morutan, bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var.'' şeklinde konuştu.

Yunus Akgün'e övgü

Çalışma tempolarını tamamladıklarında çok güçlü bir Galatasaray takımının ortaya çıkacağının altını çizen Buruk, 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Yunus Akgün'ün Türk futbolunun en önemli oyuncularından biri olacağını dile getirdi, ''Yunus'un ilk antrenmandan itibaren kalitesini net bir şekilde görüyoruz. Yunus'un akademimizden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor. Akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Özgür Baran girdi. Emin Bayram da iyi oynadı. İnşallah Yunus gibi birçok yıldızı ortaya çıkartacağız.'' ifadelerini kullandı

'Takıma alışacak, iyi sinyaller aldık'

Başarılı antrenör, 3 milyon Euro bonservisle Porta'dan transfer edilen ve ilk kez Sarı Kırmızılı formayı Sigma karşısında giyen Sergio Oliveira'nın da performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi, ''Kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu. Takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.







