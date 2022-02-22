Galatasaray ile Arzum sponsorluk anlaşması imzalayacağını açıkladı. Arzum, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru olacak.
Galatasaray'dan resmi açıklama...
Kulübümüz ile Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımımızın forma kol sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.
İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Başak Karaca, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Arzum CMO’su Sayın Mehtap Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Tarih : 24 Şubat 2022 Perşembe
Yer : Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu