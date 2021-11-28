UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Takvim'in haberine göre; Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.

BENFİCA'DAN RANDEVU ALINDI

Elde edilen gelirin bir kısmını transferde kullanma kararı alan Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli futbolcu için 8 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı.

GEDSON KOLAYLIK İSTEYECEK

Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.

ASSUNÇAO GÖNDERİLECEK

Sezon başında ısrarla yıldız futbolcuyu bırakmayan Benfica'nın artık ayrılık formülüne daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Gedson transeferi bitirilirse Assunçao'nun sözleşmesi feshedilecek.