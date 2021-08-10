Galatasaray , Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson, İstanbul'a geliyor. 22 yaşındaki oyuncunun TSİ 22.30'da İstanbul'da olması ve yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Sarı Kırmızılı ekibin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

KAP açıklaması geldi

Galatasaray, Victor Nelsson transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kobenhavn ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

7 milyon Euro bonservis

Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.









Nordsjaelland'da parladı

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Ön liberoda da oynayabiliyor

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor. Kulübü Kopenhag'la son maçına çıkan ve sakatlanma riskine karşılık sonradan oyuna alınan 22 yaşındaki savunmacı, 90 dakika bitiminde tribünler tarafından alkışlanmıştı.







