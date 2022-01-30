Son dakika haberi! Galatasaray transferi resmen duyurdu! Christian Luyindama Suudi Arabistan'a gitti
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'da bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Luyindama, Suudi Arabistan'a gönderdi. Sarı kırmızılı takım yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda boşluk yaratmak amacıyla Kongolu futbolcuyu Al Taawon'a kiraladı. 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderildiği öğrenildi. Galatasaray, TFF'ye gönderdiği kadroda listesinde tecrübeli futbolcunun Suudi Arabistan'a gittiğini açıkladı. Cim Bom resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla da bu transferi duyurdu.
Galatasaray 'da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı takım 28 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a kiraladı. Galatasaray, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde Luyindama'nın ismini çıkardı ve Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.
Galatasaray resmen açıkladı
Galatasaray, Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawoun'a kiraladığı resmen açıkladı. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
İlk FANATİK duyurdu
Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a gideceğini ilk olarak FANATİK'te okumuştunuz. Yakup Çınar'ın yaptığı haberde; Luyindama, Suudi Arabistan'a yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.
2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.
Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.