Galatasaray 'da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı takım 28 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a kiraladı. Galatasaray, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde Luyindama'nın ismini çıkardı ve Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.

Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray, Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawoun'a kiraladığı resmen açıkladı. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.

İlk FANATİK duyurdu

Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a gideceğini ilk olarak FANATİK'te okumuştunuz. Yakup Çınar'ın yaptığı haberde; Luyindama, Suudi Arabistan'a yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.

2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.

Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.