Galatasaray 'da Beknaz Almazbekov fırtınası! 17 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı takımın rezerv takımında şov yapıyor. Genç kanat oyuncusu 2 maçta 4 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. Teknik Direktör Okan Buruk'un A Takım'da da genç yıldız adayına şans vermesi bekleniyor.

Okan Buruk güveniyor!

4 yıldır Galatasaray alt yapısında görev alan ve Florya'nın gözbebeklerinden olan Beknaz Almazbekov Okan Buruk'un gelmesiyle A Takım kampına dahil edildi. Yeni sezon kampının tamamında yer alan genç oyuncuya Okan Buruk güveniyor. Genç yıldız adayının rezerv lig performansı yakından takip ediliyor. Florya'da geleceğin futbolcusu olarak gösteriliyor.

4 gol, 3 asistlik performans

Genç yıldız adayı bu sezon rezerv lige damga vuruyor. 17 yaşında olmasına rağmen genç hücum oyuncusu iki maçta 4 gol, 4 asistlik performans ve etkili oyunuyla beğeni kazandı. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol, 1 asist yapan Beknaz, Ümraniyespor'u 9-0 yendikleri maçta ise 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncu ayrıca Giresunspor maçında 1 asist yaparken bir de penaltı yaptırmıştı.

Fiziksel değişimi şaşırttı!

Beknaz Almazbekov'un fiziksel değişimi ise teknik ekibi sevindiriyor. A Takım'la idmanlara başladıktan sonra yıldız adayı fiziksel olarak kısa sürede büyük değişim gösterdi. Genç oyuncunun Florya'da yatılı kaldığı ve her fırsatta ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

21 yaş altı kontenjana dahil edilecek!

Beknaz Almazbekov son 4 yıldır Galatasaray alt yapısında olmasına rağmen yabancı statüde sayılıyor. Beknaz genç yaşta Kırgızistan Milli Takımı'nda forma giydiği için TFF'nin yeni kuralına göre 21 yaş altı kontenjandan sayılacak ve Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme imzalayabilecek.

Sneijder'i beğeniyor

Torrent zamanı Dinamo Kiev'le oynanan hazırlık maçında ilk kez süre alan Beknaz Almazbekov karşılaşma sonrası Sneijder'i beğendiğini bu sözlerle açıklamıştı... "Bize bu maçta şans verdiği Torrent hocama teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerden stilini beğendiğim oyuncu Wesley Sneijder. Onu çok izledim."