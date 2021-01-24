Son dakika haberi: Galatasaray, İsmail Çokçalış için devrede

Kadro yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın gözü yine bir genç yetenekte. Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ı gözüne kestirdi. Fatih Terim'in İsmail'in uzun yıllar o bölgede Galatasaray'ın ihtiyacına cevap verebileceğini ve ilerleyen dönemde kariyerini Avrupa'da sürdürebileceğini düşündüğü öğrenildi.

Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış, Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alıyor.

Kulübüyle mukavelesi devam eden İsmail için 2 milyon Euro bonservis ücreti talep ediliyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı indirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar gerekirse anlaşmaları tamamlayıp, İsmail'in sezonu Bursa'da bitirmesine izin vererek, lig sonunda transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.







