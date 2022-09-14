Son dakika haberi! Galatasaray ile PSG arasında dev ortaklık

Milliyet gazetesinin haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da yeni transfer Icardi kadroda yer almadı. Icardi'nin transfer sürecinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübün Fransız ekibi PSG ile ilgili yol haritası belli oldu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Kasımpaşa ve Galatasaray'da teknik direktörler transfer döneminin son gününde takıma katılan oyuncuları ilk kez kadroya aldı. Lacivert-beyazlılarda Mickael Tirpan, sarı-kırmızılılarla oynanan müsabakaya ilk 11'de başladı. Galatasaray'da Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir, Okan Buruk tarafından yedek kulübesinde şans bekledi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler büyük ilgi gördü.





İlgili Haberler Galatasaray'da asıl şov şimdi başlıyor





MATA VE ICARDI TRİBÜNDE

Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile Juan Mata, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri müsabakayı locadan takip etti. Mauro Icardi'nin Kasımpaşa maçına ailesiyle birlikte gelmesi dikkat çekti. Galatasaray'ın yeni yıldızları müsabaka öncesi kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, Mauro Icardi ve Juan Mata'yla aynı locayı paylaştı.

PSG İLE BAĞLAR GÜÇLENECEK

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Mauro Icardi’nin transferiyle başlayan ilişki büyüyerek devam edecek. İki kulüp arasında başlayan sıcak temaslar ve bağ böylece daha da gelişecek.

Buna göre bundan sonraki süreçte Galatasaray ile PSG arasında oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edecek. Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray’a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos’un etkili olduğu öğrenildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erdem Timur’un da bu durumu kullanıp çok uygun şartlarda Icardi transferini gerçekleştirdiği belirtildi. Dünya çapında tanınan Fransız kulübü PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı-kırmızılılara önümüzdeki dönemlerde özellikle transferde olumlu etkilerinin beklendiği bildirildi. Icardi örneğindeki gibi birçok ünlü ismin Galatasaray forması giyebileceği vurgulanıyor. Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydediliyor.