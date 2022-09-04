Son dakika haberi! Galatasaray Icardi transferini bitirdi

Galatasaray 'dan Mauro Icardi bombası. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu son dakika bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki salı günü İstanbul'a gelecek.

F.Bahçe de istemişti

Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi Galatasaray 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu!

3 milyon Euro maaş

3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım Fransız kulübünde 8 milyon Euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

Inter 13 milyon Euro ödedi

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.





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2 kez gol kralı oldu

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

8 kez milli oldu

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel