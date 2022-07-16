Son dakika haberi! Galatasaray Diawara için vites yükseltti!

Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara, kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi.

İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho, Gineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi var.

2019'da Napoli'den 21 milyon Euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. G.Saray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor. (Sabah)