Galatasaray ’da 10 numara için düşünülen Joao Pedro’dan ümit kesilirken, yaşanan olumsuz gelişme sonrası Amine Harit listenin başına geçti.

Cim-Bom, Schalke forması giyen ve geçen sezon Marsilya’ya kiralanan 25 yaşındaki Faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı.

6 milyon Euro istiyorlar!

Milliyet'in haberine göre; İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro teklif etti. Futbolcu, Galatasaray’a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk planda 6 milyon euro istediği belirtildi.

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray’dan iki de ayrılık gerçekleşti. Galatasaray, Mbaye Diagne için Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde, oyuncunun alması gereken 1.2 milyon euroluk yıllık ücreti iki kulüp beraber üstlenecek. Morutan için ise Sivasspor ile anlaşıldı. Kırmızı-beyazlılar, kiraladığı Rumen oyuncunun yıllık ücretini karşılayacak. Bu arada Galatasaray’ın gündemine olan Idrissa Gueye, PSG’nin Japonya kampına dahil edildi.