Fransa futbolundaki yayın krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Fransız Lig Yönetimi, pek çok global yayıncıdan maç yayınları için teklif aldıklarını ancak alınan tekliflerin belirledikleri minimumum tutarı karşılamadığını açıkladı.

Öte yandan mevcut yayıncılar beIN SPORTS ve Canal Plus'ın da yönetime yeni teklif sunan yayıncılar arasında olmadığı kaydedildi.

Salgın nedeniyle mali olarak ciddi sıkıntı çeken kulüpler, bu yayın krizi ile beraber önemli bir darbe daha almış oldu.

Lig yönetiminin bir sonraki adımının ne olacağı ise merak konusu. Alınan ilk tekliflerde istenen miktara ulaşılamamasının ardından lig yönetimi 48 saat içerisinde yeni kararını açıklayacağını duyurdu.

Bu süre içerisinde krize bir çözüm bulunamazsa başta kulüpler olmak üzere ülkedeki tüm spor endüstrisi paydaşları büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilir.

Fransa liglerinin ana yayıncısı Mediapro, geçtiğimiz aylarda ödemesi gereken 172 milyon Euro ve 152.5 milyon Euro'luk yayın taksitlerini ödeyememiş ve 100 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul ederek yayın sözleşmesinden çekilmişti.