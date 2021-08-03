Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ın, sezon başında transfer ettiği Ali Akman ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Frankfurt, genç futbolcuyu başka bir kulübe kiralık gitmesi için serbest bıraktığını açıkladı. 19 yaşındaki futbolcunun NEC Nijmegen’e transfer olması bekleniyor. Kırmızı siyahlılar ayrıca 21 yaşındaki bir başka genç futbolcusu Rodrigo Zalazar'ı da deneyim kazanması için Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'e kiraladı.









Bursaspor 'da kadro dışı kalmıştı

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da gösterdiği performans ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren forvet oyuncusui bonservis bedeli ödenmeden Frankfurt'a transfer olmuştu. Yeşil beyazlılar, Alman ekibiyle anlaşan Ali Akman'ı Mart ayında kadro dışı bırakmıştı.









NEC Nijmegen’e kiralanacak

DHA'nın haberine göre; Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen’e kiralanacak. Alman kulübü, Ali Akman’ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.



