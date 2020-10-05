Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor. F1, Türkiye'de son olarak 2011'de düzenlenmişti. Formula 1'in resmi Twitter hesabı da açıklamayı yaptı ve Türkiye'nin dönüşü resmileşti. FIA'dan yapılan açıklamaya göre Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacak. 13-14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek bu yarış için 100 bin bilet satılırken İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı. Bilet alan F1 severler, bilet iadesinin nasıl yapılacağı konusunda araştırmalara başladı.

Formula 1 bilet iadesi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Biletix, 2020 Türkiye GP bilet ücretlerinin, 10 iş günü içerisinde kredi/banka kartlarına otomatik olarak iade edileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"Ücret iadesi en kısa sürede yapılacak"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, konuyla ilgili olarak, “Daha önce pek çok kez belirttiğimiz gibi insan sağlığı hepimizin birinci önceliği. Tüm senaryolara göre ilk günden itibaren hazırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik ve dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'a özel dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; biz bütün katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak. Buradan aldığımız güçle tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirecek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma misyonumuzdan hiç bir taviz vermeyeceğiz. Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene yarışları yine Türkiye'ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" açıklamasında bulundu.