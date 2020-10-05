Karagümrük karşılaşmasının ardından teknik direktör Erol Bulut, “Birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Transfer olacak gibi görünüyor. Hep birlikte göreceğiz” demişti. Erol hocanın bu sözleriyle Papiss Cisse’nin ardından Alanyaspor’dan bir başka yıldız oyuncusu Tasos Bakasetas’ı işaret ettiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in, dün Bakasetas için Alanya’nın kapısını çaldığı ve Başkan Ali Koç’un, yakın ilişkileri olduğu Akdeniz ekibinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

10 numara pozisyonunda oynayabilen ve Bulut’un çok istediği bir futbolcu olan Yunan yıldız için Alanya’nın kapıyı, serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro’dan açtığı bildirildi.

Para artı oyuncu vermeye hazır

Bu rakamdan taviz vermeyen Alanya’nın istediği bonservis bedelini çok bulan Fenerbahçe’nin, 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve artı olarak kadroda düşünmediği oyunculardan 1 ya da 2’sini verebileceğini karşı tarafa ilettiği öne sürüldü.

Dün ligde Alanya’nın, Hatayspor’la oynadığı maçta ilk 11’de forma giyen 27 yaşındaki Bakasetas için pazarlıklar son ana kadar sürecek ve transferin son günü olan bugün de olumlu ya da olumsuz bir karar ortaya çıkacak.

Yusuf Dursun







