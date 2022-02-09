Fenerbahçe 'de yolların ayrıldığı, Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira, Brezilya'ya gidiyor. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile sözleşme imzalayacak.

Lance sitesinde yer alan haberde Corinthians'ın 17 sene sonra yabancı bir teknik direktörle çalışacağını duyurdu. Habere göre Brezilya ekibinin yeni teknik direktörü Vitor Pereira olacak.

Everton'la anlaşmasını taraftar engelledi

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, kulüp içerisinden gelen tavsiyeleri reddederken; Vitor Pereira'yı teknik direktörlük konusunda birinci tercih haline getirmişti. Ancak Moshiri'nin planlarını taraftar bozdu. Everton taraftarları Liverpool sahilindeki Moshiri'ye ait Liver Binaları'na kulüp yönetimini protesto eden pankartlar astılar.

Porto, Olimpiakos, Sanghay SIPG ve Fenerbahçe'deki performansı ve 2017'de çalıştırdığı 1860 Münih'i küme düşürmesinden dolayı Vitor Pereira'nın taraftarlar arasındaki sicili parlak değil.

Bazı taraftarlar, Everton'ın stadı Goodison Park'ın duvarlarına Vitor Pereira'yı istemediklerine dair yazı yazı yazdı. Kulüpten ayrılıp sezon başında Real Madrid'e giden Carlo Ancelotti'den önce Everton'la ismi anılan Pereira'nın menajeri Kia Joorabchian'ın kulüp başkanı ve Moshiri ile Everton'ın destekçisi Alisher Usmanov'un arkadaşı olduğu vurgulandı.