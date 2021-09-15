UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe Almanya yolculuğuna başladı. Sarı lacivertlilerde Almanya kafilesi açıklanırken sakatlıkları bulunan İrfan Can, Sosa, Nazım Sangare ve Zajc kadroda yer almadı.

GALATASARAY İDDİASI

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile karşılacağı maç öncesinde Mert Hakan Yandaş ile ilgili bomba etkisi yaratan bir haber gündeme geldi. Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Mert Hakan, Arda Turan ile görüşüp Galatasaray 'a gitmek istediği iddia edildi.

'MERT HAKAN'IN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK'

Konuyla ilgili Skorer'e özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, 'Mert Hakan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan döndü, hocasının vereceği forma şansını bekliyor.Yarın Avrupa Ligi'den hem kulüp hem de ülke adına çok önemli bir maça çıkacaklar. Fenerbahçe bu sezon 3 kulvarda da iddialı bir kadro kurdu. Şampiyonluk yolunda takıma elinden gelenin en iyisini yapmak için tüm gücüyle çalışıyor.' dedi.









'MERT HAKAN ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYOR'

Daha önce transfer tekliflerinin de geldiğini söyleyen Afacan, 'Biliyorsunuz ara transfer döneminde de Mert Hakan'a Avrupa'dan transfer teklif geldi. Ancak ne kulüp Mert'i bırakmak istiyor ne de Mert'in ayrılmak gibi bir fikri var. Mert Hakan, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyor.' açıklamasında bulundu.