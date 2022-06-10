Jorge Jesus'la sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun menajerini transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Öte yandan Portekiz basını, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörünü duyurdu. İşte ayrıntılar...

PELKAS AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de Yunan on numara Dimitris Pelkas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde forma yarışından uzak kalan tecrübeli orta sahanın sözleşmesinin son senesinde Bologna tarafından takip edildiği belirtildi. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un bu iddiasının üzerine Fenerbahçe'den gelen hamle Dimitris Pelkas'ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

4 MİLYON EUROLUK TALEP

Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki Yunan on numara için 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.

LİNCOLN HENRİQUE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın alternatifini bulduğu öğrenildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Portekiz temsilcisi Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique için resmi girişimlere ve görüşmelere başladı.

7 GOL VE 10 ASİST ÜRETTİ

23 yaşındaki on numara geçtiğimiz sezon oldukça etkili bir performans sergiledi. Santa Clara'da formasını bırakmayan Lincoln Henrique 44 mücadelede şans buldu. Brezilyalı on numara rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Lincoln Henrique takım arkadaşlarına 10 asist yapma başarısı gösterdi.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin resmen transfer etmek istediği Brezilyalı futbolcunun temsilcisinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun Santa Clara ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Genç on numaranın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

YENİ FUTBOL DİREKTÖRÜ MARİO BRANCO

Sarı-lacivertlilerle ilgili bomba iddia Portekiz basınından geldi. Portekizli gazetecei Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Mario Branco, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü oldu. Mario Branco'nun Jorge Jesus ile yönetim arasındaki köprü görevini üstleneceği belirtildi.

Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steaua, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çeşitli görevlerde rol aldı. 46 yaşındaki Portekizli aynı zamanda UEFA B Lisansı'na sahip. (Skorer)