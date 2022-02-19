Lig ve kupadan sonra Avrupa treni de kaçmak üzere... Kadıköy artık rakiplere değil, Fener’e cehennem oluyor. Son olarak Slavia Prag, Kadıköy’den güle oynaya çıktı. Futbol umut vermiyor, tribünler bomboş, taraftarlar isyanda... İstanbul’a korkarak gelen Çekler bile bu manzaraya şaşırdı. Takımın yıldızı Schranz, “Covid protokolü mü vardı bilmiyorum ama daha ateşli bir atmosfer bekliyordum” demekten kendini alamadı. Eski Fener’in havasından eser yok. Önüne geçilemeyen kötü gidişatın sembolü olarak, bir taraftarın statta Passolig kartını yakması, tüm tablonun kısa bir özeti oldu. Sarı-Lacivertliler değişim istiyor. Sorumlu olarak görülen Ali Koç ise suskunluğunu koruyor.



