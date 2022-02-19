Fenerbahçe ’nin Konferans Ligi’nde 3-2 kaybettiği Slavia Prag maçında performansı, mücadelesi ve skora katkısıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy’de alkışlanan tek isim oldu. Yıldız oyuncu sezon başından beri artan performansının üzerine koymaya devam etti. Vitor Pereira ile beraber düzenli bir ilk 11 oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, 2018’den beri yer aldığı Fenerbahçe’de ilk kez böylesine yükseldi. 2018’de Cocu döneminde transfer olan Ferdi, o dönem hiç süre alamadı. Ardından Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde de daha çok arka planda kaldı.

Sonsuz özgürlük tanıdı

Bu sezon 3’lü sistemle beraber göreve başlayan Teknik Direktör Vitor Pereira’nın öncelikli işi inişli-çıkışlı bir performansı bulunan Ferdi Kadıoğlu’nu kazanmak oldu. Ferdi’yi sol kanat olarak oynatan ve özgürlük tanıyan Portekizli çalıştırıcı, oyuncusuna sürekli güven verdi ve yükselmesinde en yakın destekçisiydi. Vitor Pereira ayrıldıktan sonra bile Ferdi’nin yükselişi sürdü. A Milli Takımı seçmesi de bir diğer olumlu gelişme oldu. Böylece Vitor Pereira sayesinde hem A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı hem de Fenerbahçe gelecek adına önemli bir oyuncuya kavuştu.

Her yerde Ferdi

Slavia Prag karşısında performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, hem hücumda hem de savunmada parladı. 1 gol 1 asistle maçı tamamlayan Ferdi, 3 başarılı dripling, yüzde 81.1 pas isabeti, 4 başarılı uzun pas, 2 kilit pas, 8 hava topu kazanma, 4 ikili mücadele kazanma, 2 pas arası ve 2 top kapma istatistiklerini tutturdu.

Kartal bozmadı

Vitor Pereira ile sol kanada geçen Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal tarafından da bekte kullanılıyor. Novak’ın sakatlığı nedeniyle savunmada görev alan Ferdi, Kartal’ın döneminde de takımın yine en iyileri arasına girdi.

Arda Güler’e daha çok şans

Bir bir hedeflerinden kopan Fenerbahçe’de artık gençlere forma verilmesi planlanıyor. Özellikle son dönemde Arda Güler’e forma vermek isteyen İsmail Kartal, ligin kalan bölümünde bu düşüncesini uygulayacak. Arda Güler’in aldığı süreyi her maç artırmayı düşünen tecrübeli teknik direktör, sorumluluk almasını da sağlayacak. 17 yaşındaki futbolcunun adım adım A takımda kalıcı olması hedeflenecek.

Bu sezon Fenerbahçe’deki hocaların vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 29 maçta görev yaptı. 22 yaşındaki futbolcu 3 kez rakip ağları havalandırıp, 3 kez de asist yaparak altı gole doğrudan etki etti.

Sol beke yeni umut Çağtay Kurukalıp

Slavia Prag karşısında gelen yenilgi sonrası Ferdi Kadıoğlu’nu sol bekte oynatmak zorunda kaldığını belirten Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk kez Çağtay Kurukalıp’ı gündemine aldı. Ferdi’nin Hatayspor maçında cezalı olmasından dolayı çözüm arayan Kartal, formayı Çağtay’a vermeyi planlıyor. Novak’ın da iyileşmemesinden dolayı şu anda takımdaki tek gerçek sol bek; 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp...

Belözoğlu’nun gözdesi

Sezon başında Kasımpaşa’dan gelen genç sol bek, aslında Emre Belözoğlu’nun çok istediği bir isimdi. 2020-21 sezonundan beri Çağtay’ı isteyen Belözoğlu, son raporunda genç oyuncunun adını öne çıkarmıştı. Şu ana kadar sadece U19’da maçlara çıkan Çağtay, ilk kez formaya yaklaştı. 2017’den beri U16, U17 ve U19 seviyelerinde düzenli olarak milli takımlarda da oynayan yetenekli yıldız Hatayspor maçına hazırlanıyor.

Rıdvan’a benziyor

Çağtay’ın genel özellikler bakımından Beşiktaş ’lı Rıdvan Yılmaz’ı anımsattığı belirtiliyor. Çağtay, hızlı hücumlara çıkan, geçiş oyunlarını iyi oynayan bir kanat beki olarak tanımlanıyor. Ayrıca topu iyi kullanan, başarılı hücum ortaları yapan ve duran topları da kullanabilen bir isim olan 19 yaşındaki futbolcunun tek zaafının fiziksel eksikliğiyle hava toplarındaki dezavantajı olduğu vurgulanıyor.

Serdar Aziz takıma döndü

Fenerbahçe, pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı düzelen Serdar Aziz takımla birlikte çalıştı. Öte yandan sağlık heyeti sakatların son durumu paylaştı. Gustavo’nun, arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle, Novak’ın arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ettiği, Mesut Özil’in bel ağrısı şikayetinin sürdüğü, İrfan Can Kahveci’ye omuz kırığı, Kim’e de arka adale sertleşmesi tedavisinin yapıldığı bildirildi.

İlk 15’in de dışına taştık

F.Bahçe’nin Slavia Prag’a yenilmesi, sarı-lacivertliler için olduğu kadar Türkiye’nin ülke puanı açısından da olumsuz bir sonuç doğurdu. UEFA Ülkeler Sıralaması’nda son yıllardaki gerilemesiyle, artık lig şampiyonunu Şampiyonlar Ligi’ne direkt gönderemeyecek olan Türkiye, düşüşün sürmesi nedeniyle bu kez Avrupa kupalarına bir eksik takım gitme, Şampiyonlar Ligi’nde iki yerine bir takımla temsil edilme ve Avrupa Ligi’nde temsilcisi bulunmama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Rövanş önem taşıyor

Türkiye’nin sıralamada ilk 15 sıra içerisindeki yeri önceki gece ortadan kalktı, Danimarka’nın bir sıra yükselmesiyle Türkiye 16. sıraya geriledi. Fenerbahçe’nin kaybettiği ekibin bir Çek takımı olması ve Türkiye’nin sıralamadaki en yakın takipçisinin de Çekya olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin aldığı yenilgi iki katı ağır bir hale geldi. Çeklerin de sıralamada daha fazla yükselmemesi için, Fenerbahçe’nin haftaya Prag’da çıkacağı rövanş maçı, bu açıdan da ayrı bir önem kazandı.

Şampiyona +1 eleme riski

Sezonun sonunda UEFA Ülkeler Sıralaması’nda ilk 15 sıranın dışında kalınması, Avrupa kupalarına bir sonraki sezon beş yerine dört takım gönderilmesi sonucunu doğuracak. İki basamak daha düşerek 18. sıraya kadar gerileme durumundaysa, Şampiyonlar Ligi’ne gidecek temsilcinin iki yerine üç ön eleme oynama durumu ortaya çıkacak. Türkiye kanadında Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın alacağı sonuçlar ile diğer yakın takipçiler Yunanistan ile Hırvatistan’ın Avrupa kupalarında yoluna devam eden ekiplerinin sezonun kalanında nasıl bir performans sergileyecekleri de belirleyici olacak.