Fenerbahçe bugünkü Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci’den yoksun çıkacak. Milliyet'in haberine göre; Son haftaların formda ismi, Göztepe maçında Atakan ile yaşadığı gerginlik sebebiyle iki maç ceza aldı. Rizespor ve Gaziantepspor maçlarındaki yerini alamayacak olan İrfan Can’ın boşluğunu doldurmak için teknik direktör Vitor Pereira alternatifler üzerinde durdu.

İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu!

Bunlardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Ofansif orta saha ve kanat oyuncusu olsa da Ferdi bu sezon birçok farklı pozisyonda oynadı.

Son olarak sağ bek pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kendi pozisyonuna bugünkü maçla dönebilir. İrfan’nın yerinde Ferdi Kadıoğlu’nu deneyen Portekizli teknik adam, öğrencisinin yaratıcı özelliklerinin yanısıra gençliği, enerjisi ve bu sezon fazlasıyla geliştirdiği savunma özelliklerinden faydalanmak istiyor.

İrfan Can’ın bireysel olarak skoru değiştirebilme özelliğinin yanısıra takımın lideri Mesut Özil’e de destek oluyordu. Yıldız futbolcunun derbide attığı golün hazırlayıcısı İrfan olmuştu.

Bu nedenle İrfan’nın yerinde oynayacak olan ismin Mesut’a ofansif ve defansif anlamda destek vererek tamamlayıcı olması hedefleniyor.

Kadroda değişim

Çaykur Rizespoor maçı öncesi sarı-lacivertli takımda kadroda bazı değişimler olacak. Novak cezalı olduğu için sol bekte Attila Szalai görev yapacak. Ferdi’nin İrfan Can’ın yerinde oynaması durumunda sağ bekte Nazım Sangare yer alacak.

İyileşen Gustavo’nun da orta sahada Sosa ile görev yapması bekleniyor. Derbide kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında cezalı olan Tisserand da sahadaki yerini alacak.