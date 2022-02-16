Fenerbahçe ’de adeta tarih tersten yazılıyor. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde ilk kez bir başkan tüm kulvarlarda her yıl bir rakibinin şampiyonluğunu izliyor. Haziran 2018’de göreve gelen Ali Koç, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da ezeli rakiplerinin zaferlerine tanıklık ediyor. Ligde sırasıyla Galatasaray , Başakşehir ve Beşiktaş şampiyon olurken bu sezon da Trabzonspor mutlu sona emin adımlarla ilerliyor.

Kupalar rakiplere gitti

Türkiye Kupası’nda da Haziran 2018’den bu yana sırasıyla Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın başarıları geldi. Bu sezon Fenerbahçe kupadan elenirken ezeli rakipleri Trabzonspor ve Beşiktaş halen yoluna devam ediyor. Benzer bir şanssızlık TFF Süper Kupa’da da göze çarptı. Ali Koç’un döneminde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF Süper Kupa’yı kaldırma başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte kupasız kaldı.

Avrupa’sız seneler

Sarı-lacivertliler bu dönemde Avrupa’da da umduğunu bulamadı. Fenerbahçe 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa kupalarında mücadele edemedi. Şampiyonlar Ligi’ne zaten uzak kalan sarı-lacivertliler sadece 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkıp son 32 turunda Zenit’e elendi. Fenerbahçe bu sezon da Avrupa Ligi’nde grubunda 3. olup Konferans Ligi play-offlarına indi.

3’leme yaptılar

Haziran 2018’den bu yana Galatasaray lig, kupa ve Süper Kupa üçlemesi yaptı. Beşiktaş yine aynı şekilde lig, kupa ve Süper Kupa üçlemesini tamamladı. Trabzonspor ise kupa ve Süper Kupa’yı kazanırken, bu sezon da ligin 25. haftasında 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve en yakın rakibi Konyaspor’un 12 puan önünde bulunuyor.

En son 2014

Kupa hasreti Fenerbahçe’de 2014 yılından beri sürüyor. Önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç dönemlerinde tam 8 sene takım hiçbir kupada başarı kazanamadı. Aziz Yıldırım’ın son 4 yılı ve Ali Koç’un ilk 4 yılı kupasız geçti. Sarı-lacivertliler son olarak Ağustos 2014’te TFF Süper Kupa’yı kazanmıştı. Fenerbahçe’nin son lig şampiyonluğu da 2013-14 sezonunda gelmişti. Türkiye Kupası’nda ise son zafer 2012-13 sezonunda elde edilmişti. (Skorer)