Sarı-Lacivertliler’de gündemin 1 numaralı maddesi yeni gelecek teknik adam. Diğer yandan ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de merakla bekleniyor. Ancak bir de konuşulmayan ama çok önemli olan bir konu var: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular... Fenerbahçe , geçen sezon altyapının prensi Ömer Faruk Beyaz’ı kaybetmiş, genç yetenek bedavaya Stuttgart’ın yolunu tutmuştu. Kanarya’da bu sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Jose Sosa ve Serdar Aziz’in kontratları bitecek. Bu isimler arasında özellikle Ferdi ve Berke’nin durumu merakla bekleniyor. Yönetim, her iki oyuncuyla da yaklaşık 2 ay önce görüşmelere başladı. Aradan geçen süreçte yeni sözleşme için bir türlü orta yol bulunamadı.

İkisine de ilgi çok

Cumartesi gününe kadar anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe’yi yine büyük bir tehlike bekliyor: Bu sezonun en büyük çıkış yapan ismi Ferdi Kadıoğlu ve Altay’ın yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Berke Özer’i bedelsiz bir şekilde kaybetmek... TFF kuralları gereği Ferdi ve Berke, yurt içinden bir takıma imza atamaz. Ancak 1 Ocak Cumartesi’den itibaren iki yıldız da yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde Avrupa’dan bir kulüple el sıkışabilir. Ferdi, Hollanda U21 Takımı’ndaki performansının yanı sıra bu sezon yaptığı çıkışla başta Hollanda ekipleri olmak üzere birçok takımın radarında. Berke de kiralık olarak Westerlo formasını giydiği dönemde aralarında Atletico Madrid’in de olduğu bazı kulüplerin dikkatini çekmişti.

Serdar kalmak istiyor

Bu kadar ilginin olduğu bir dönemde genç oyuncuların sözleşmelerinde son 6 aya girilecek olması, büyük endişe yaratıyor. Sözleşmesi bitecek diğer isimlerden Serdar Aziz’in önceliği Fenerbahçe’de kalmak. 36 yaşındaki Sosa’yla ise yolların ayrılması bekleniyor.