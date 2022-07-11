Fenerbahçe ’nin yeni sol beki belli oluyor. Sarı- Lacivertliler, Welington için her konuda anlaşmaya vardığı Sao Paulo’nun yeni talepleri sonrası Giuseppe Pezzella’ya yönelmişti. İtalyan oyuncu konusunda da önemli mesafe katedildi. Bu ikiliden biri yeni sezonda Çubuklu formayı giyecek.

Welington için Sao Paulo’ya rest

Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki yıldızla el sıkışıp kulübü Sao Paulo ile de 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamıştı. Welington’ın imza için İstanbul’a gelmesi beklenirken, Brezilya ekibinin son anda yeni taleplerde bulunması bardağı taşırdı. Kırmızı- Beyazlılar, sonraki satıştan pay ve bonservisin 3 değil 2 taksitte ödenmesini istedi. Fenerbahçe Yönetimi bunun üzerine rest çekerek, “Ya anlaştığımız şartlarda bu transfer biter ya da bizim için bu defter kapanır” mesajını yolladı. Sao Paulo’dan gelecek yanıt beklenirken, B planı için de düğmeye basıldı.

Pezzella’da sorun yok

Fenerbahçe, Sao Paulo’ya rest çektikten sonra Giuseppe Pezzella için resmi girişimlere başladı. İtalyan oyuncu için kulübü Parma ile 4 milyon Euro’ya el sıkışıldı. Anlaşmanın önündeki tek engel, bu bedelin ödeme takviminin belirlenmesi kaldı. Sarı-Lacivertliler, Pezzella ile yaptığı görüşmelerde de kısa sürede orta yolu buldu. Yönetimin planı, 24 yaşındaki futbolcuyu imza aşamasına getirmek. Eğer Welington için Sao Paulo’nun tutumu devam ederse, bu transfer tamamen rafa kaldırılacak. Pezzella, İstanbul’a davet edilecek. Yeni sol bek, Dinamo Kiev eşleşmesi için UEFA’ya verilecek listede yer alacak.



