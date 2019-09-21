Fenerbahçe'de son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. 39. dakikada topla koşu halindeyken bileğinde sorun yaşayan yıldız oyuncu, yedek kulübesine 'Beni değiştirin' işareti yaptı.

Kendisini yere bırakan Rodrigues, sinirlerine hakim olamayınca çimleri yumrukladı. 28 yaşındaki oyuncu, yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı. Rodrigues'in gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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