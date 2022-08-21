Adı Brezilya ekibi Flamengo ve Meksika ekibi Pumas ile anılan Diego Rossi için bir iddia da İtalya’dan geldi. Parma TV’nin haberine göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Parma’nın Rossi’yi her an açıklayabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe , geçen sezon kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 5.5 milyon Euro’ya almıştı. Yıldız futbolcu bu sezon 7 resmi maçta 3 asist yaptı.





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