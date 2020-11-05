Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, Diego Perotti’nin takıma katılması ile birlikte kadroya yeni bir çözüm bulmak durumunda kalacak. Milliyet'in haberine göre; Antalyaspor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Arjantinli futbolcu oyuna sonradan girmiş ve penaltı golüyle maçı kazandırmıştı. Kasım ayının sonuna doğru Perotti artık tamamen hazır olacak.

Bulut performansa göre karar veriyor.

Yeteneği ve tecrübesi ile lider isimlerden biri olan tecrübeli yıldızın kimin yerine ve nasıl oynayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Erol Bulut performansa göre karar veriyor. Elindeki isimlerin tamamına yakını çok etkili. Perotti’nin oynayabileceği bölgelerde şu anda Valencia ve Pelkas yer alıyor. İki futbolcu son maçta öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Pelkas’ın gerçek bölgesi olan orta sahanın merkezine geçmesi durumunda bundan Ozan Tufan ya da Sosa etkilenebilir. Perotti tam olarak hazır olduğunda Valencia’nın yerine forma giyebilir. Ya da diğer kanatta Pelkas’ın bölgesinde olabilir. Ozan’ın Sosa’nın yerine geçme ihtimali de var.

Bulut rakibe göre 11 belirleyecek!

Bu durum gerçekleşirse Pelkas orta sahada görev alacak ve Perotti de Yunan oyuncunun kanattaki yerine geçecek. Anlık form durumu belirleyici olsa da rakibe göre de bu bölgenin şekillenebileceği ifade edildi. Bu nedenle rakibin oyun tarzı da takımın ilk 11’ini belirleyecek.







