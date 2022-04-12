Fenerbahçe , Kayseri deplasmanında 4-0 kazandığı maçın hemen ardından tamamen Galatasaray derbisinin havasına girdi. İsmail Kartal ve ekibi, Samandıra’ya kapanarak Sarı- Kırmızılılar’ın başta Barcelona olmak üzere son haftalardaki tüm maçlarını tek tek izledi, detaylı bir analiz yaptı. Bu analiz sonucu zaferi getirecek plan belirlendi. Ardından sahada bu planın uygulanması için defalarca provalar yapıldı. İşin teknik ve taktik boyutu kadar, dev maça mental anlamda da hazırlanıldı.

Samandıra Tesisleri’ndeki ekranlarda hafta boyunca Galatasaray’a karşı Nef Stadı’nda alınan galibiyetin görüntüleri döndü. Yerli oyuncuların önderliğinde takım çok daha fazla vakit geçirdi, dışarıda yemeğe çıkılıp sadece Galatasaray derbisi konuşuldu.

5 yıllık hasret bitti

Yönetimde boş durmadı, Samandıra’ya yapılan ziyaretlerle teknik ekip ve oyunculara destek ve moral verdi, güven tazelendi. Tüm bu hazırlıkların üstüne önceki gece 12. adamında tribünleri tıklım tıklım doldurmasıyla Fenerbahçe, sahada rüzgar gibi esti. Ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek taraftarına bayram yaşatan Sarı- Lacivertliler, Kadıköy’deki 5 yıllık hasrete de son verdi.

Yusuf Dursun