Fenerbahçe ’de yeni gelecek teknik adam, muhtemelen takımı ayağa kaldırmak için eksik görülen yerlere takviye isteyecek. Bunun için de iyi bir bütçe yaratılması şart. Sarı- Lacivertliler’in bunu yapması ve limitte yer açması için akla gelen ilk seçenek, eldeki yıldızlardan birinin satılması. Savunmanın iki vazgeçilmezi Attila Szalai ve Min-jae Kim, kadrodaki oyuncular içerisinde talibi en çok olan isimler konumunda. Szalai’nin adı Atletico Madrid, Milan, Napoli ve Aston Villa ile anılıyor. Kim için ise Napoli ile Tottenham devrede.









Rakam yükselebilir

Yönetim, hiç istemese de bu ikiliden birini satmak zorunda kalabilir. Ayrılması en muhtemel isim Szalai olarak görülüyor. Ancak bu konudaki karar, yeni gelecek teknik adama danışıldıktan sonra verilecek. Fenerbahçe, bu ikiliden birinin satılması halinde en az 20 milyon Euro (Yaklaşık 301 milyon TL) gelir bekliyor. Birden çok takımın transfer için harekete geçmesi halinde bu rakamın daha da yükselmesi muhtemel.







